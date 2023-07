Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Zuletzt fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 272,30 CHF ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 272,30 CHF ab. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 272,05 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 273,35 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 81.801 Roche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.11.2022 bei 335,85 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Am 28.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 256,05 CHF. Mit Abgaben von 5,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 317,56 CHF angegeben.

Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.244,00 CHF – eine Minderung von 1,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.445,00 CHF eingefahren.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 19,07 CHF je Aktie aus.

