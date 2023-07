Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verliert am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 271,10 CHF.

Um 15:53 Uhr fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 271,10 CHF ab. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 270,80 CHF ein. Bei 273,35 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 172.986 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 02.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 335,85 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 19,28 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2023 Kursverluste bis auf 256,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 5,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 317,56 CHF je Roche-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. Der Umsatz wurde auf 16.244,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.445,00 CHF umgesetzt worden waren.

Die Roche-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 19,07 CHF je Aktie belaufen.

