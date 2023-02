Roche Aktie News: BX Swiss TOP 30 CHF Aktie Roche am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 01:26 Uhr mit Verlusten. Im SWX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 274,30 CHF. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 273,80 CHF. Mit einem Wert von 275,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SWX-Handel 334.400 Roche-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (404,20 CHF) erklomm das Papier am 11.04.2022. Gewinne von 32,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.02.2023 bei 272,10 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 344,36 CHF für die Roche-Aktie aus.

Am 02.02.2023 äußerte sich Roche zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.742,00 CHF – das entspricht einem Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.930,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Roche am 27.07.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 19,66 CHF in den Büchern stehen haben wird.

