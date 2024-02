Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

So bewegt sich Roche

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 229,00 CHF.

Mit einem Wert von 229,00 CHF bewegte sich die Roche-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 229,30 CHF. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 228,55 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 228,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 37.475 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 293,55 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 28,19 Prozent zulegen. Bei 222,75 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,73 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,60 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 10,62 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 263,50 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Roche am 26.04.2023 vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.244,00 CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Roche einen Umsatz von 14.742,00 CHF eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Roche wird am 25.07.2024 gerechnet. Am 24.07.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2027 22,63 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

