Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochvormittag freundlich

Die Aktie von Roche zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 228,00 CHF.

Das Papier von Roche konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 228,00 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 228,65 CHF zu. Mit einem Wert von 227,55 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.956 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 293,55 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 28,75 Prozent Luft nach oben. Am 09.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 222,75 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 2,30 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,60 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,75 CHF belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 263,50 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Roche am 26.04.2023. Im abgelaufenen Quartal hat Roche 16.244,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.742,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 19,49 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

