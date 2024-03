Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Mittag gestärkt

Roche im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 227,50 CHF zu.

Das Papier von Roche legte um 11:48 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 227,50 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 228,65 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 227,55 CHF. Bisher wurden heute 153.821 Roche-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 293,55 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.06.2023). Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 22,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 222,75 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2024). Abschläge von 2,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 9,60 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,75 CHF je Roche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 263,50 CHF angegeben.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.244,00 CHF umgesetzt, gegenüber 14.742,00 CHF im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Roche wird am 25.07.2024 gerechnet. Am 24.07.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,49 CHF je Aktie.

