Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kursentwicklung

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 226,90 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 226,90 CHF. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 226,10 CHF. Mit einem Wert von 227,55 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 324.476 Roche-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 293,55 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 222,75 CHF. Dieser Wert wurde am 09.02.2024 erreicht. Abschläge von 1,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,60 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,75 CHF. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 263,50 CHF je Roche-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.244,00 CHF im Vergleich zu 14.742,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 19,49 CHF je Roche-Aktie.

