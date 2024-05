Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verzeichnet am Montagnachmittag kaum Ausschläge

Aktienentwicklung

Die Aktie von Roche zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Im SIX SX-Handel kam die Roche-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 230,60 CHF.

Zum Vortag unverändert notierte die Roche-Aktie um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel bei 230,60 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 231,30 CHF zu. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 229,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 230,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 291.675 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.06.2023 auf bis zu 293,55 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 21,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Abschläge von 7,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,80 CHF ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 262,56 CHF angegeben.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Roche.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 17,92 CHF in den Büchern stehen haben wird.

