Roche Aktie News: SPI Aktie Roche büßt am Nachmittag ein

27.08.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 281,90 CHF.

Die Roche-Aktie notierte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 281,90 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 281,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 285,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 373.667 Roche-Aktien umgesetzt. Am 29.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 287,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Mit einem Kursverlust von 24,48 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Nachdem im Jahr 2023 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,80 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 263,67 CHF je Roche-Aktie an. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Roche am 30.01.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Roche rechnen Experten am 29.01.2026. Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2024 18,40 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Zuversicht in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsende fester SLI-Handel aktuell: SLI beendet den Handel mit Verlusten STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels im Minus

