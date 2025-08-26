Roche Aktie News: SPI Aktie Roche steigt am Mittwochvormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 259,50 CHF nach oben.

Das Papier von Roche legte um 09:06 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 259,50 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 259,70 CHF zu. Bei 258,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.254 Roche-Aktien.

Bei einem Wert von 313,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 20,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 231,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,90 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 275,14 CHF an.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 19,93 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

