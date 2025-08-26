Roche Aktie News: SPI Aktie Roche steigt am Mittwochmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Roche konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 260,50 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 260,50 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 261,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 258,80 CHF. Bisher wurden heute 69.744 Roche-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 10,98 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 275,14 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Roche.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 19,93 CHF in den Büchern stehen haben wird.

