Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Roche-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 238,75 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 238,75 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 238,85 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 237,45 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 53.981 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (335,85 CHF) erklomm das Papier am 02.11.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 233,20 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 2,32 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 305,80 CHF.

Am 26.04.2023 hat Roche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Roche 16.445,00 CHF umgesetzt.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Roche die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2023 18,49 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 sackt schlussendlich ab

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 nachmittags schwächer

Minuszeichen in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell