Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagmittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 238,50 CHF nach oben.

Das Papier von Roche konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 238,50 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 240,50 CHF an. Bei 237,45 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 209.306 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 02.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 335,85 CHF an. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 28,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 233,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 305,80 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Roche am 26.04.2023. Das vergangene Quartal hat Roche mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 1,22 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,49 CHF je Roche-Aktie.

