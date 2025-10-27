DAX24.306 +0,3%Est505.710 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,77 +5,8%Nas23.578 +1,6%Bitcoin99.239 +0,8%Euro1,1641 +0,1%Öl65,94 +0,4%Gold3.994 -2,1%
Roche im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit Kurseinbußen

27.10.25 16:08 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Zuletzt fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 265,40 CHF ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
266,90 CHF -4,30 CHF -1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 265,40 CHF. Bei 263,60 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 268,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 459.704 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 313,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 15,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 231,90 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 14,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,90 CHF belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 267,71 CHF an.

Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 19,83 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Roche AG (Genussschein)

mehr Analysen