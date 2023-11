Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Mittag um Nulllinie

Kursverlauf

Die Aktie von Roche hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Roche-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 238,75 CHF.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 238,75 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 239,25 CHF zu. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 237,70 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 239,05 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 118.457 Roche-Aktien.

Bei 314,25 CHF erreichte der Titel am 28.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 31,62 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 230,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 292,56 CHF.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz wurde auf 16.244,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.445,00 CHF umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,46 CHF je Roche-Aktie belaufen.

