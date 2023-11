Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag verlustreich

Blick auf Roche-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 237,35 CHF.

Die Roche-Aktie notierte um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 237,35 CHF. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 237,30 CHF. Bei 239,05 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 231.323 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 28.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 314,25 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 230,90 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 2,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 292,56 CHF an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Roche am 26.04.2023 vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.244,00 CHF – eine Minderung von 1,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.445,00 CHF eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 18,46 CHF je Roche-Aktie.

