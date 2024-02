Blick auf Aktienkurs

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochmittag stabil

28.02.24 12:04 Uhr

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 231,75 CHF.

Zum Vortag unverändert notierte die Roche-Aktie um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel bei 231,75 CHF. Bei 234,35 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 231,70 CHF. Bei 232,55 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 137.951 Roche-Aktien umgesetzt. Am 06.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 293,55 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.02.2024 (222,75 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,60 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 10,62 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 263,50 CHF angegeben. Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal hat Roche 16.244,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.742,00 CHF erwirtschaftet worden. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Roche dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 17,93 CHF je Roche-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter Schwacher Handel: SPI verliert letztendlich Freundlicher Handel: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen

