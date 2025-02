Roche im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Nachmittag um Nulllinie

28.02.25 16:08 Uhr

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 298,10 CHF an der Tafel.

Mit einem Wert von 298,10 CHF bewegte sich die Roche-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 298,80 CHF. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 296,50 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 296,90 CHF. Bisher wurden via SIX SX 511.235 Roche-Aktien gekauft oder verkauft. Am 27.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 300,40 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Am 04.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,94 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 288,14 CHF. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Roche am 24.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026. In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 20,73 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Schwache Performance in Zürich: SMI letztendlich im Minus Verluste in Zürich: SLI sackt letztendlich ab Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Handelsende in Rot

