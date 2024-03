Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Donnerstagmittag

So entwickelt sich Roche

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 228,30 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 228,30 CHF. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 229,20 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 226,10 CHF. Zuletzt wechselten 231.654 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2023 markierte das Papier bei 293,55 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,58 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 222,75 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 2,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,75 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,60 CHF je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 263,50 CHF für die Roche-Aktie.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.244,00 CHF im Vergleich zu 14.742,00 CHF im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Roche wird am 25.07.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 19,49 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

