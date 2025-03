Kursentwicklung im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

28.03.25 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Roche. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 296,30 CHF.

Wer­bung

Um 11:48 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 296,30 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 296,60 CHF zu. Mit einem Wert von 292,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 199.940 Roche-Aktien den Besitzer. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Bei 212,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 28,15 Prozent wieder erreichen. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,94 CHF, nach 9,70 CHF im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 285,88 CHF. Die Roche-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 20,77 CHF je Aktie in den Roche-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SMI aktuell: SMI verbucht schlussendlich Abschläge SIX-Handel SLI beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images