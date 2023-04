Roche Aktie News: BX Swiss TOP 30 CHF Aktie Roche am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Roche 280,35 EUR

1,50% Charts

News

Analysen

Um 09:06 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 277,10 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 277,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 277,00 CHF. Zuletzt wechselten 31.680 Roche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.04.2022 bei 366,65 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,42 Prozent. Am 28.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 256,05 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 323,80 CHF.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Roche mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.783,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 2,92 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Roche rechnen Experten am 25.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 19,38 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie im Minus: Roche im ersten Quartal mit Umsatzrückgang

Roche-Aktie im Minus: Roche und Eli Lilly arbeiten zusammen an der Früherkennung von Alzheimer

Roche-Aktie fester: Roche will 2023 mehr in Forschung und Entwicklung investieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche AG (Genussschein) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche AG (Genussschein) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche AG (Genussschein)

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com