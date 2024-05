Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Roche im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 230,50 CHF.

Das Papier von Roche legte um 11:48 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 230,50 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 231,70 CHF an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 230,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 185.504 Roche-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (293,55 CHF) erklomm das Papier am 06.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 7,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,80 CHF belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 262,56 CHF für die Roche-Aktie.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 17,92 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

