Roche Aktie News: SPI Aktie Roche macht am Mittwochvormittag Boden gut

Blick auf Roche-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Roche. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 275,35 CHF zu.

Um 09:07 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 275,35 CHF zu. Die Roche-Aktie legte bis auf 277,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 276,45 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 123.504 Roche-Aktien.

Am 02.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 335,85 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 256,05 CHF. Dieser Wert wurde am 28.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 317,56 CHF je Roche-Aktie aus.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,92 Prozent auf 16.244,00 CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.783,00 CHF erwirtschaftet worden.

Roche wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,33 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche reicht Verfassungsbeschwerde gegen Krankenkassengesetz ein - Roche-Aktie im Minus

Roche-Aktie im Minus: Roche im ersten Quartal mit Umsatzrückgang

Roche-Aktie im Minus: Roche und Eli Lilly arbeiten zusammen an der Früherkennung von Alzheimer