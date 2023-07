Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Roche

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,4 Prozent auf 271,25 CHF ab.

Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 271,25 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 270,30 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 270,30 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.342 Stück gehandelt.

Am 02.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 335,85 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 19,23 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 256,05 CHF am 28.03.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 5,60 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 317,56 CHF angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Roche am 26.04.2023 vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.244,00 CHF – eine Minderung von 1,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.445,00 CHF eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2023 19,03 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

