Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit Verlusten

28.07.23 16:09 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 270,20 CHF abwärts.

Das Papier von Roche befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,8 Prozent auf 270,20 CHF ab. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 269,65 CHF ab. Bei 270,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 258.368 Stück. Am 02.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 335,85 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,30 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2023 Kursverluste bis auf 256,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 5,24 Prozent sinken. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 317,56 CHF je Roche-Aktie an. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Roche am 26.04.2023 vor. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 19,03 CHF je Roche-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Roche-Aktie etwas tiefer: Fehlende Corona-Einnahmen belasten Pharmakonzern Roche weiter SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Roche-Investment eingebracht Novo Nordisk-Aktie stabil: Lieferengpass auch bei Appetitzügler Saxenda

