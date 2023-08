Kursentwicklung

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Montagvormittag nordwärts

28.08.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 260,35 CHF zu.

Werbung

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 260,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 259,30 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 16.578 Roche-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.11.2022 bei 335,85 CHF. Mit einem Zuwachs von 29,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.08.2023 bei 252,75 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 3,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Experten gaben als mittleres Kursziel 315,89 CHF an. Am 26.04.2023 hat Roche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Roche wird am 01.02.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,64 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Roche-Investition eingebracht Roche-Aktie legt zu: Roche veröffentlicht versehentlich positiven Studiendaten zu Krebsmittel Tiragolumab SMI-Titel Roche-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roche verloren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche AG (Genussschein) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche AG (Genussschein) Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images