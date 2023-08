Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Mittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Roche. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 259,85 CHF.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 259,85 CHF. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 260,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 259,30 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 58.141 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei 335,85 CHF markierte der Titel am 02.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 29,25 Prozent wieder erreichen. Am 18.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 252,75 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 2,73 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 315,89 CHF je Roche-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Roche am 26.04.2023. Das vergangene Quartal hat Roche mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 1,22 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 18,64 CHF in den Büchern stehen haben wird.

