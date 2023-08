Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteuert sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 260,15 CHF.

Um 15:52 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 260,15 CHF nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 261,30 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 259,30 CHF. Zuletzt wechselten 135.074 Roche-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 335,85 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.11.2022 erreicht. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 22,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 252,75 CHF. Dieser Wert wurde am 18.08.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 315,89 CHF je Roche-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Roche am 26.04.2023. Im abgelaufenen Quartal hat Roche 16.244,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.445,00 CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 18,64 CHF in den Büchern stehen haben wird.

