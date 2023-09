Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagvormittag mit Verlusten

So entwickelt sich Roche

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 251,00 CHF.

Die Roche-Aktie notierte um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 251,00 CHF. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 250,50 CHF. Mit einem Wert von 251,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 19.110 Roche-Aktien.

Am 02.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 335,85 CHF an. Mit einem Zuwachs von 33,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2023 bei 246,30 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 1,87 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 312,56 CHF für die Roche-Aktie aus.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Roche 16.445,00 CHF umgesetzt.

Die Roche-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,67 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

