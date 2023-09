Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 248,65 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 248,65 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 248,45 CHF. Bei 251,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 274.604 Roche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.11.2022 bei 335,85 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 35,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2023 bei 246,30 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 312,56 CHF.

Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz wurde auf 16.244,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.445,00 CHF umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 18,67 CHF je Aktie aus.

