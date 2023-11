Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag schwächer

So entwickelt sich Roche

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 235,75 CHF.

Die Roche-Aktie notierte um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 235,75 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 235,45 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 236,00 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 48.070 Stück gehandelt.

Bei 314,25 CHF erreichte der Titel am 28.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,30 Prozent hinzugewinnen. Bei 230,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 292,56 CHF an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 18,46 CHF in den Büchern stehen haben wird.

