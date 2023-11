Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Dienstagmittag südwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 234,55 CHF ab.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 234,55 CHF. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 234,25 CHF ab. Bei 236,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 207.991 Roche-Aktien.

Bei 314,25 CHF erreichte der Titel am 28.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,98 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 230,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 1,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 292,56 CHF je Roche-Aktie aus.

Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das vergangene Quartal hat Roche mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 1,22 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,46 CHF fest.

