Roche Aktie News: SPI Aktie Roche büßt am Donnerstagmittag ein

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 243,05 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 243,05 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 242,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 243,70 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 91.577 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 298,80 CHF an. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 22,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 230,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 290,89 CHF angegeben.

Am 26.04.2023 äußerte sich Roche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Roche 16.244,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.445,00 CHF umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 30.01.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 18,60 CHF im Jahr 2023 aus.

