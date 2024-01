Roche Aktie News: SPI Aktie Roche büßt am Montagvormittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 246,50 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 246,50 CHF. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 246,10 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 246,35 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 25.301 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 293,55 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 230,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,33 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 289,56 CHF angegeben.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Roche 16.445,00 CHF umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 vorlegen. Am 30.01.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 20,92 CHF je Aktie.

