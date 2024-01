Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tritt am Nachmittag auf der Stelle

Kurs der Roche

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Mit einem Wert von 247,30 CHF bewegte sich die Roche-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Roche-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 247,30 CHF an der Tafel. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 247,60 CHF aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 245,80 CHF. Bei 246,35 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 241.743 Stück gehandelt.

Am 05.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 293,55 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 18,70 Prozent wieder erreichen. Bei 230,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 289,56 CHF.

Am 26.04.2023 hat Roche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite hat Roche im vergangenen Quartal 16.244,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Roche 16.445,00 CHF umsetzen können.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 30.01.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 20,92 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

