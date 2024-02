Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 231,10 CHF.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 231,10 CHF. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 233,00 CHF. Bei 231,05 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 232,45 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 49.255 Roche-Aktien.

Am 06.06.2023 markierte das Papier bei 293,55 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 222,75 CHF fiel das Papier am 09.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,61 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,60 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,70 CHF. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 263,50 CHF.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.742,00 CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.244,00 CHF ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Roche die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,93 CHF je Roche-Aktie belaufen.

