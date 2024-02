Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Mittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 231,55 CHF.

Um 11:48 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 231,55 CHF nach oben. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 233,00 CHF zu. Bei 232,45 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 157.596 Roche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 293,55 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 26,78 Prozent wieder erreichen. Bei 222,75 CHF fiel das Papier am 09.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,70 CHF belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 263,50 CHF je Roche-Aktie aus.

Am 26.04.2023 äußerte sich Roche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.244,00 CHF umgesetzt, gegenüber 14.742,00 CHF im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 17,93 CHF je Aktie belaufen.

