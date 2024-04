Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagnachmittag im Plus

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 222,60 CHF nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 222,60 CHF zu. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 223,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 221,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 346.406 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 293,55 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,87 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 217,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 2,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,83 CHF ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 262,56 CHF.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 16,24 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,24 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,03 CHF je Roche-Aktie.

