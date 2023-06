Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 275,55 CHF zu.

Um 09:07 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 275,55 CHF zu. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 275,65 CHF zu. Bei 274,95 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 25.060 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 335,85 CHF markierte der Titel am 02.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 21,88 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 256,05 CHF fiel das Papier am 28.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,08 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 317,56 CHF je Roche-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.244,00 CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.783,00 CHF in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Roche am 27.07.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2023 19,27 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Bayer-Aktie dreht ins Plus: Bayer-Tochter macht Fortschritte bei Parkinson-Stammzelltherapie - Rückschlag für höhere Eylea-Dosierung

Roche reicht Verfassungsbeschwerde gegen Krankenkassengesetz ein - Roche-Aktie im Minus

Roche-Aktie im Minus: Roche im ersten Quartal mit Umsatzrückgang