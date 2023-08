Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteuert sich am Mittag

Roche im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Roche. Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Roche legte um 11:48 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 259,80 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 260,45 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 259,50 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 104.000 Aktien.

Am 02.11.2022 markierte das Papier bei 335,85 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 22,64 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 252,75 CHF. Dieser Wert wurde am 18.08.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 315,89 CHF.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 16.244,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Roche 16.445,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,64 CHF je Roche-Aktie belaufen.

