Roche Aktie News: SPI Aktie Roche reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 261,30 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 261,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 259,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 237.462 Roche-Aktien.

Bei 335,85 CHF erreichte der Titel am 02.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 28,53 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.08.2023 bei 252,75 CHF. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 3,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 315,89 CHF an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Roche am 26.04.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF im Vergleich zu 16.445,00 CHF im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,64 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Roche-Investition eingebracht

Roche-Aktie legt zu: Roche veröffentlicht versehentlich positiven Studiendaten zu Krebsmittel Tiragolumab

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roche verloren