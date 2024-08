Aktienkurs im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verbilligt sich am Vormittag

29.08.24 09:22 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 281,80 CHF.

Die Roche-Aktie musste um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 281,80 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 281,70 CHF. Bei 282,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 30.870 Roche-Aktien. Bei einem Wert von 287,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 03.05.2024 Kursverluste bis auf 212,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,45 Prozent. Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,60 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,80 CHF belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 263,67 CHF für die Roche-Aktie. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Roche rechnen Experten am 29.01.2026. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,40 CHF je Aktie in den Roche-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Pluszeichen in Zürich: SPI legt zum Handelsende zu Börse Zürich: SMI legt am Nachmittag zu Handel in Zürich: Das macht der SPI am Mittwochnachmittag

