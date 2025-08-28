DAX23.987 -0,2%ESt505.378 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.398 -2,0%Euro1,1666 -0,1%Öl68,06 -0,3%Gold3.409 -0,2%
Vor Inflationsdaten: DAX pendelt um 24.000-Punkte-Marke -- Abgaben in Japan -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- UniCredit erhöht Beteiligung an Alpha Bank -- Marvell im Fokus
Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten
Gerresheimer-Aktie etwas fester: Neuer CFO bestellt - Kapitalmarkttag verschoben
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Vormittag um Nulllinie

29.08.25 09:25 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Vormittag um Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 261,20 CHF.

Roche AG (Genussschein)
261,10 CHF 0,10 CHF 0,04%
Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 261,20 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 261,30 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 260,30 CHF. Bei 260,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 74.653 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei 313,80 CHF markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,14 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 11,22 Prozent wieder erreichen.

Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,90 CHF je Roche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 275,14 CHF angegeben.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 04.02.2027 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,93 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche BuyUBS AG
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
24.07.2025Roche BuyUBS AG
24.07.2025Roche OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Roche SellDeutsche Bank AG
22.07.2025Roche SellDeutsche Bank AG

