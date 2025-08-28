Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Vormittag um Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 261,20 CHF.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 261,20 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 261,30 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 260,30 CHF. Bei 260,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 74.653 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei 313,80 CHF markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,14 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 11,22 Prozent wieder erreichen.

Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,90 CHF je Roche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 275,14 CHF angegeben.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 04.02.2027 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,93 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Roche-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Roche von vor 3 Jahren bedeutet

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor einem Jahr eingebracht