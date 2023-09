Blick auf Aktienkurs

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche steigt am Freitagvormittag

29.09.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 250,50 CHF.

Um 09:07 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 250,50 CHF. Bei 250,80 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 249,05 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 30.953 Roche-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte am 02.11.2022 auf bis zu 335,85 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 34,07 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 246,30 CHF. Dieser Wert wurde am 26.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 1,68 Prozent wieder erreichen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 312,56 CHF. Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.445,00 CHF gelegen. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,67 CHF je Roche-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SIX-Handel: SLI schlussendlich mit Gewinnen Zuversicht in Zürich: SMI beendet die Sitzung im Plus SLI-Handel aktuell: SLI notiert im Plus

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com