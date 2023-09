Roche im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

29.09.23 16:10 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 250,40 CHF nach oben.

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Die Roche-Aktie legte bis auf 252,55 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 249,05 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 282.909 Roche-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.11.2022 bei 335,85 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2023 Kursverluste bis auf 246,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 312,56 CHF für die Roche-Aktie aus. Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025. In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,67 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SIX-Handel: SLI schlussendlich mit Gewinnen Zuversicht in Zürich: SMI beendet die Sitzung im Plus SLI-Handel aktuell: SLI notiert im Plus

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com