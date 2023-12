Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 243,60 CHF zu.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 243,60 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 243,95 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 242,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 183.096 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 298,80 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 230,90 CHF am 31.10.2023. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 5,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 290,89 CHF.

Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,22 Prozent zurück. Hier wurden 16.244,00 CHF gegenüber 16.445,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 18,60 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

