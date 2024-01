Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagnachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 247,25 CHF.

Um 15:52 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 247,25 CHF nach oben. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 248,45 CHF zu. Bei 246,25 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 263.249 Stück.

Am 05.06.2023 markierte das Papier bei 293,55 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,73 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 230,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,61 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 289,56 CHF.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF im Vergleich zu 16.445,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

