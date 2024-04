Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Mittag ins Minus

Kurs der Roche

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 220,30 CHF abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 220,30 CHF. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 219,20 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 220,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 208.193 Roche-Aktien.

Bei einem Wert von 293,55 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.06.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Am 08.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 217,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,50 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,83 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,60 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 262,56 CHF für die Roche-Aktie aus.

Roche veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite hat Roche im vergangenen Quartal 16,24 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Roche 16,24 Mrd. CHF umsetzen können.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Roche die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 18,01 CHF je Aktie aus.

