Roche Aktie News: SPI Aktie Roche büßt am Donnerstagmittag ein

Roche im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 227,40 CHF abwärts.

Um 11:49 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 227,40 CHF ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 226,50 CHF. Bei 227,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 221.807 Roche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 293,55 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.06.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,09 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 03.05.2024 auf bis zu 212,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,38 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 9,60 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,80 CHF je Roche-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 259,90 CHF für die Roche-Aktie aus.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,94 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SIX-Handel SMI zum Handelsende mit Abgaben

Verluste in Zürich: SLI letztendlich in Rot

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge