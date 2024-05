Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Roche

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 227,90 CHF ab.

Werte in diesem Artikel

Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 227,90 CHF. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 226,50 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 227,10 CHF. Bisher wurden heute 396.644 Roche-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 293,55 CHF erreichte der Titel am 06.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 28,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 7,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,80 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 259,90 CHF je Roche-Aktie an.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 17,94 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SIX-Handel SMI zum Handelsende mit Abgaben

Verluste in Zürich: SLI letztendlich in Rot

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge